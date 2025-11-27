Борис Ротенберг: «Видим в Галактионове тренера, понимающего философию клуба. При нем «Локомотив» сделал шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты»

Борис Ротенберг: при Галактионове «Локомотив» сделал шаг вперед.

Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с Михаилом Галактионовым до конца 2028 года.

«Мы рады официально объявить о продлении трудовых отношений с главным тренером Михаилом Михайловичем Галактионовым. Новое соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу и подтверждает наши общие амбиции – строить сильную и конкурентоспособную команду, которая будет бороться за самые высокие места. Важно вернуть победные традиции «Локомотива».



За время работы Михаила Михайловича наша команда сделала шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты.



«Локомотив» остается одним из главных центров развития российских игроков в РПЛ и сборной России – и мы гордимся тем, что значительная часть нашего состава сформирована из воспитанников академии «Локомотива». Это направление мы планируем и дальше развивать.



Мы видим в Михаиле Михайловиче тренера, который понимает философию клуба, разделяет наши ценности и готов продолжать путь развития вместе с «Локомотивом».



Решение о продолжении совместного сотрудничества основано на доверии, профессионализме и общей вере в будущее команды.



Мы уверены, что эта стабильность даст нам возможность добиться новых и ярких побед, радовать наших болельщиков и укреплять позицию «Локомотива» в российском футболе.



Благодарим Михаила Галактионова и его тренерский штаб за проделанную работу и желаем дальнейших успехов. Вперед, «Локомотив»!» – заявил гендиректор клуба.