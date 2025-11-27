  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Борис Ротенберг: «Видим в Галактионове тренера, понимающего философию клуба. При нем «Локомотив» сделал шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты»
10

Борис Ротенберг: «Видим в Галактионове тренера, понимающего философию клуба. При нем «Локомотив» сделал шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты»

Борис Ротенберг: при Галактионове «Локомотив» сделал шаг вперед.

Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с Михаилом Галактионовым до конца 2028 года.

«Мы рады официально объявить о продлении трудовых отношений с главным тренером Михаилом Михайловичем Галактионовым. Новое соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу и подтверждает наши общие амбиции – строить сильную и конкурентоспособную команду, которая будет бороться за самые высокие места. Важно вернуть победные традиции «Локомотива».

За время работы Михаила Михайловича наша команда сделала шаг вперед: стабилизировалась игра, активно развиваются российские футболисты.

«Локомотив» остается одним из главных центров развития российских игроков в РПЛ и сборной России – и мы гордимся тем, что значительная часть нашего состава сформирована из воспитанников академии «Локомотива». Это направление мы планируем и дальше развивать.

Мы видим в Михаиле Михайловиче тренера, который понимает философию клуба, разделяет наши ценности и готов продолжать путь развития вместе с «Локомотивом».

Решение о продолжении совместного сотрудничества основано на доверии, профессионализме и общей вере в будущее команды. 

Мы уверены, что эта стабильность даст нам возможность добиться новых и ярких побед, радовать наших болельщиков и укреплять позицию «Локомотива» в российском футболе.

Благодарим Михаила Галактионова и его тренерский штаб за проделанную работу и желаем дальнейших успехов. Вперед, «Локомотив»!» – заявил гендиректор клуба.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13712 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Локомотива»
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
logoБорис Ротенберг-младший
logoЛокомотив
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов о 2:3 от «Спартака»: «1-й тайм был неплохим, были острые атаки. Необязательный пропущенный мяч подбил эмоциональный посыл. 2-й тайм совершенно не получился»
26 ноября, 20:24
«Локомотив» и Галактионов продлили контракт до конца 2028 года
26 ноября, 20:23
У «Локомотива» 3 поражения, 2 ничьих и 1 победа в 6 последних матчах
26 ноября, 19:35
Главные новости
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
5 минут назадФото
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
22 минуты назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
31 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
55 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
58 минут назадРеклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
«Неймар какает, не закрывая кабинку в туалете. Диалло сказал, что у него клаустрофобия – он никогда не запирается». Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье о бразильце
сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Андраде о чемпионстве «Балтики»: «Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум в турнире»
9 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
19 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
31 минуту назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
35 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
36 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
48 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
51 минуту назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
53 минуты назад
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Анже», «Лион» принимает «Нант»
сегодня, 09:45