ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не удалил хавбека «Ахмата» Садулаева в матче с «Акроном»
ЭСК признала, что судья ошибочно не игрока «Ахмата» в матче с «Акроном».
На 56-й минуте Лечи Садулаев совершил подкат против вратаря «Акрона» и попал ему шипами в голень. Арбитр Евгений Кукуляк показал желтую карточку.
«Действия Лечи Садулаева в единоборстве за мяч с вратарем «Акрона» Виталием Гудиевым угрожали безопасности соперника, учитывая высокую скорость игрока «Ахмата», прыжок выставленными открытыми шипами вперед в ноги вратаря и контакт с его ногой.
Судье следовало удалить с поля Лечи Садулаева за серьезное нарушение правил в данной игровой ситуации», – говорится в сообщении ЭСК.
Источник: официальный сайт РФС
