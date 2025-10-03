ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не удалил хавбека «Ахмата» Садулаева в матче с «Акроном»

ЭСК признала, что судья ошибочно не игрока «Ахмата» в матче с «Акроном».

На 56-й минуте Лечи Садулаев совершил подкат против вратаря «Акрона» и попал ему шипами в голень. Арбитр Евгений Кукуляк показал желтую карточку.

«Действия Лечи Садулаева в единоборстве за мяч с вратарем «Акрона» Виталием Гудиевым угрожали безопасности соперника, учитывая высокую скорость игрока «Ахмата», прыжок выставленными открытыми шипами вперед в ноги вратаря и контакт с его ногой.

Судье следовало удалить с поля Лечи Садулаева за серьезное нарушение правил в данной игровой ситуации», – говорится в сообщении ЭСК.