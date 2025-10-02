  • Спортс
  • В Нидерландах 39-летнего экс-тренера судят за насилие над несовершеннолетним, у которого он работал учителем в школе. Обвиняемый 15 лет тайно снимал мальчиков 10-14 лет в футбольных раздевалках и душевых
В Нидерландах 39-летнего экс-тренера судят за насилие над несовершеннолетним, у которого он работал учителем в школе. Обвиняемый 15 лет тайно снимал мальчиков 10-14 лет в футбольных раздевалках и душевых

В Нидерландах бывшего учителя и тренера судят за насилие над несовершеннолетним.

Прокуратура нидерландской провинции Зеландия обвиняет 39-летнего жителя Флиссингенa в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком и тайной съемке мальчиков в раздевалках. В суде Мидделбурга прошло первое промежуточное слушание по делу.

Расследование началось после того, как родители пострадавшего подали заявление о сексуальном насилии. Ребенок учился в начальной школе, где обвиняемый работал учителем, а после перехода мальчика в среднюю школу насилие продолжилось уже в доме подозреваемого.

16 апреля полиция изъяла у обвиняемого носители информации для проведения экспертизы. На них были обнаружены запрещенные материалы. В качестве футбольного тренера и скаута мужчина на протяжении многих лет тайно снимал несовершеннолетних мальчиков в раздевалках футбольных клубов Зеландии.

По данным прокуратуры, съемки велись в период с 1 января 2010 по 16 апреля 2025 года. На них запечатлены мальчики в возрасте от 10 до 14 лет, которые принимали душ и переодевались. 

Материалы были сняты в футбольных клубах Зеландии JVOZ, «Клутинге» и «Валхерен». Кроме того, между 2011 и 2014 годами подозреваемый создавал видеозаписи во время мероприятий Королевского футбольного союза Нидерландов для футболистов младше 12 лет, включая тренировки с участием игроков из клубов Зеландии.

Расследование показало, что других жертв сексуального насилия нет. Также установлено, что видеоматериалы не передавались третьим лицам и не распространялись в интернете. Подача заявлений другими лицами для рассмотрения дела не требуется и не повлияет на вынесение приговора. После завершения процесса материалы будут уничтожены, как это принято в уголовных делах.

Обвиняемый начал работать в клубе JVOZ в 2020 году на должности руководителя скаутинга в рамках «повышения качества подготовки». Клуб считается региональной академией (RJO) в Зеландии и регулярно поставляет талантливых игроков в профессиональные клубы, в том числе «Спарте» из Роттердама и НАК.

Следующее формальное слушание назначено на 3 декабря 2025 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Openbaar Ministerie
