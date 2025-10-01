Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» нужны лидеры. Иногда нам не хватает немного сумасшедших парней – Кунья мог бы быть таким»

Рубен Аморим заявил о необходимости лидеров в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент команда набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ .

«Нам нужны лидеры. Иногда нам не хватает немного [по-хорошему] сумасшедших парней.

Думаю, что Матеус Кунья немного мог бы быть таким. Иногда нужны такие сумасшедшие ребята», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .