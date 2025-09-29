Экс-вратарь «Краснодара» Синицын о Москве: «Никогда не горел жизнью там, суета для меня разрушительна. Питерский ритм бы туда ввести»

Андрей Синицын считает жизнь в Москве чересчур утомительной.

Бывший голкипер «Краснодара » и других клубов сейчас работает тренером вратарей в краснодарской «Кубани ».

– Вы подробно описывали суровую жизнь в Забайкалье вашего детства. Там что-то меняется к лучшему?

– Общаюсь с ребятами из Читы – там ничего особо не меняется. Может, несколько новых торговых центров, домов. Но глобально – без перемен.

– Все стремятся в Москву?

– Да, в больших городах больше шансов завести полезные связи. Но кому-то она и не нужна, Москва эта.

– Вам была нужна?

– Я не горел никогда Москвой. Суета для меня как будто разрушительна. В ТЦ там мне и идти не хотелось: скученно, долго. Выходишь – у тебя вот такая голова! И так повсеместно.

Отдохнуть в Москве пару дней – да. Но чтоб жить – нет. Вот питерский ритм бы туда ввести – тоже да, – сказал Синицын .