У Пулишича 4+2 в 5 матчах Серии А. Хавбек «Милана» – лучший в лиге по очкам наряду с Пасом

Кристиан Пулишич вышел на первое место по «гол+пас» в Серии А.

Полузащитник «Милана » отдал голевую передачу на Алексиса Салемакерса в матче с «Наполи », а затем забил сам. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В текущем сезоне на счету Пулишича 4 гола и 2 ассиста в 5 матчах Серии А – больше нет ни у кого. Нико Пас из «Комо» забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.