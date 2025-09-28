  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Пулишича 4+2 в 5 матчах Серии А. Хавбек «Милана» – лучший в лиге по очкам наряду с Пасом
13

У Пулишича 4+2 в 5 матчах Серии А. Хавбек «Милана» – лучший в лиге по очкам наряду с Пасом

Кристиан Пулишич вышел на первое место по «гол+пас» в Серии А.

Полузащитник «Милана» отдал голевую передачу на Алексиса Салемакерса в матче с «Наполи», а затем забил сам. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В текущем сезоне на счету Пулишича 4 гола и 2 ассиста в 5 матчах Серии А – больше нет ни у кого. Нико Пас из «Комо» забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80962 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoНаполи
logoМилан
logoсерия А Италия
logoАлексис Салемакерс
logoКристиан Пулишич
logoКомо
logoНико Пас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Робер Пирес: «Если «Арсенал» не станет чемпионом, тренера заменят. Артета там уже пять лет, но титул ускользает. Летом потрачена куча денег, все карты на руках»
512 минут назад
Эступиньян получил красную после ВАР, придержав Ди Лоренцо в штрафной «Милана». Де Брюйне забил пенальти
1126 минут назад
«Милан» – «Наполи». 2:1 – де Брюйне реализовал пенальти, Эступиньян удален, Пулишич забил и ассистировал Салемакерсу. Онлайн-трансляция
10531 минуту назадLive
Флик о Педри: «Особенный игрок, на поле он повсюду. Он дает «Барсе» контроль, вместе с де Йонгом они отлично организуют игру»
933 минуты назад
В финале Fonbet Кубка России забивал британец. Вспомните его клуб?
37 минут назадТесты и игры
Артета про падение Дьокереша: «Видел вживую и повтор – это пенальти. Это не явная ошибка для вмешательства ВАР. Но в итоге «Арсенал» получил что заслужил, и нет чувства приятнее»
738 минут назад
Невилл об «Арсенале»: «Лучшая команда лиги, возможно. У них лучший состав в АПЛ. Только они или «Ливерпуль» могут выиграть титул»
844 минуты назад
Габриэл ударил Вольтемаде по лицу во время матча «Ньюкасл» – «Арсенал». Форвард не принял извинения: «Мне это не нравится. Делать что-то такое и потом извиняться – это не футбол»
1946 минут назадФото
Сакич о «Спартаке»: «Нужно в каждом матче выходить с таким настроем, будто это последняя игра. Так и достигаются большие результаты. Дерби будет сложное, ЦСКА сейчас лидирует в таблице»
1657 минут назад
Перес – игрокам после 2:5 с «Атлетико»: «Не наш день, они были лучше. Мы «Реал Мадрид», и мы поднимемся»
43сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Гуарирапа перешел в «Аль-Шарджу» из «Сочи» на правах аренды до конца сезона
214 минут назадФото
Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»
216 минут назадФото
Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков
717 минут назадВидео
Зобнин на вопрос о том, что отсутствие Станковича идет на пользу «Спартаку»: «Это ваше ощущение, у нас все единомышленники. Его присутствие ощущается, даже когда его нет»
259 минут назад
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» и «Гамбург» не забили
28сегодня, 19:32
Губернатор Нижегородской области о Шпилевском и «Пари НН» после 0:3: «Верим в тренера, зачем менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс «Спартака»
4сегодня, 19:30
Милонов рекомендует футболистам почитать Достоевского: «Побольше про ошибочность разгульной жизни. Некоторые играть не научились толком, а уже ездят на «бентлях» – это вызывает омерзение»
13сегодня, 19:25
«Спартак» в третий раз в истории забил 2+ гола в 7 матчах РПЛ подряд. Дважды – при Станковиче
13сегодня, 18:53
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
31сегодня, 18:45Live
«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
2сегодня, 18:22Видео