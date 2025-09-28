У Пулишича 4+2 в 5 матчах Серии А. Хавбек «Милана» – лучший в лиге по очкам наряду с Пасом
Кристиан Пулишич вышел на первое место по «гол+пас» в Серии А.
Полузащитник «Милана» отдал голевую передачу на Алексиса Салемакерса в матче с «Наполи», а затем забил сам. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В текущем сезоне на счету Пулишича 4 гола и 2 ассиста в 5 матчах Серии А – больше нет ни у кого. Нико Пас из «Комо» забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
