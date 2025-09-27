«Краснодар» встретится с «Динамо». Приходите поддержать быков в домашнем кубковом матче!
«Краснодар» принимает «Динамо» в пятом туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет во вторник, 30 сентября, в 20:30 на стадионе «Ozon Арена».
После четырех туров Фонбет Кубка России быки находятся на первом месте в группе B, имея девять очков в активе. Бело-голубые же расположились на строчку ниже, отставая от краснодарцев на два очка. Поддержите «Краснодар» в кубковой игре против москвичей!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71524 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости