«Краснодар» встретится с «Динамо». Приходите поддержать быков в домашнем кубковом матче!

«Краснодар» принимает «Динамо» в пятом туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет во вторник, 30 сентября, в 20:30 на стадионе «Ozon Арена».

После четырех туров Фонбет Кубка России быки находятся на первом месте в группе B, имея девять очков в активе. Бело-голубые же расположились на строчку ниже, отставая от краснодарцев на два очка. Поддержите «Краснодар» в кубковой игре против москвичей!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .