  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» встретится с «Динамо». Приходите поддержать быков в домашнем кубковом матче!
Реклама
0

«Краснодар» встретится с «Динамо». Приходите поддержать быков в домашнем кубковом матче!

«Краснодар» принимает «Динамо» в пятом туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет во вторник, 30 сентября, в 20:30 на стадионе «Ozon Арена».

После четырех туров Фонбет Кубка России быки находятся на первом месте в группе B, имея девять очков в активе. Бело-голубые же расположились на строчку ниже, отставая от краснодарцев на два очка. Поддержите «Краснодар» в кубковой игре против москвичей!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71524 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
натив
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд
227 минут назад
Бруну – лидер АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта за «МЮ»: 6 промахов после 29 попыток
2018 минут назад
«МЮ» при Амориме выиграл 9 из 33 матчей в АПЛ и проиграл 17. Общий счет – 39:53
6619 минут назад
«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. Дальше – игра с «Сандерлендом»
4520 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» играет с «Рубином», «Ахмат» разгромил «Акрон»
30121 минуту назадLive
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
22 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Брентфорду», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
38924 минуты назад
«МЮ» проиграл «Брентфорду» – 1:3. Бруну не реализовал пенальти, Игор Тиаго сделал дубль, Шешко забил
25224 минуты назад
Бруну не забил пенальти «Брентфорду» при 1:2, назначенный за падение Мбемо. Келлехер отразил удар капитана «МЮ»
4037 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье
952 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Келлехер отбил 4 из 7 пенальти за «Брентфорд» и «Ливерпуль». Вратарь отразил 11-метровый Бруну в матче с «МЮ»
311 минут назад
«Локомотив» – «Рубин». Батраков и Даку играют. Онлайн-трансляция
820 минут назадLive
«Санкт-Паули» – «Байер». Шик и Гримальдо в старте. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Адейеми и Байер играют. Онлайн-трансляция
121 минуту назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Санкт-Паули», «Дортмунд» против «Майнца»
1222 минуты назадLive
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
2837 минут назад
«Манчестер Сити» – «Бернли». Холанд и Фоден в основе. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
737 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Исак, Виртц и Салах в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1038 минут назад
«Челси» – «Брайтон». Жоао Педро и Митома играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1039 минут назад
«Акрон» не выигрывает 11 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 14-й таблице РПЛ
5сегодня, 12:42