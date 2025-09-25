  • Спортс
  • «МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет

«МЮ» подпишет молодого опорника из Колумбии.

Как сообщает журналист Пипе Сьерра, манкунианцы достигли соглашения с «Форталесой» о трансфере 17-летнего полузащитника Кристиана Ороско, который присоединится к клубу по достижении 18 лет.

Ороско был капитаном сборной Колумбии, которая прошлой весной вышла в финал чемпионата Южной Америки среди игроков до 17 лет, где уступила Бразилии по пенальти (1:1, 1:4 по пенальти). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Пипе Сьерры в Х
logoсборная Колумбии U-17
возможные трансферы
logoФорталеса
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Колумбия
