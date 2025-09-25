Кузяев стоит 6 млн в Фэнтези РПЛ. Новичок «Рубина» добавлен в турнир

Казанцы подписали Кузяева как свободного агента.

Благодаря этому статусу «Рубин » смог заявить Далера Кузяева по окончании трансферного окна.

В фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’’ полузащитник оценен в 6 млн – он доступен в игре, его можно добавить в свой состав.

Кузяев стал самым дорогим на позиции вместе с Угочукву Иву и Николой Чумичем . Отметим, что Иву – 3-й игрок лиги по очкам после 9 туров (62), больше набрали только Алексей Батраков и Эдуард Сперцян .

Ближайший матч, в котором может принять участие Кузяев – выездной с «Локомотивом » в субботу, 27 сентября.

10-й тур Мир РПЛ начнется в пятницу, 26 сентября, в 18:00 мск – сделать замены в Фэнтези или собрать команду, чтобы бороться за призы в каждом отдельном туре, нужно до этого времени.

👉 Сделать замены в Фэнтези РПЛ / Создать команду в Фэнтези РПЛ