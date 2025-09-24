  • Спортс
Первый тренер Альвареса: «Сегодняшний «Атлетико» много обороняется и мало атакует. Хулиан ни разу не играл на своей позиции – не думаю, что ему комфортно под руководством Симеоне»

Первый тренер Альвареса считает, что стиль игры «Атлетико» не подходит Хулиану.

«Не думаю, что он чувствует себя комфортно при Симеоне. Он провел много матчей, но он уже не тот нападающий, каким был всегда, потому что он никогда не играл на той позиции, на которой должен играть. Я не уверен, что ему комфортно в «Атлетико». Он провел много матчей на фланге, но никогда не играл на той позиции, на которой должен был играть. Я знаю, что он сказал своей семье, что сосредоточен на команде, планирует играть и добиваться успехов, и его цель – продолжать оставаться «девяткой» в национальной команде.

Сегодняшний «Атлетико» много обороняется и мало атакует. Я вижу в нем скорее пасующего, чем финишера. Он забивает голы со штрафных или из-за пределов штрафной площади. Команда не так часто продвигается вперед, чтобы Хулиан играл «девятку» и забивал, как в «Ривер Плейт».

Мы видели матчи, в которых Хулиан оборонялся в штрафной соперника. Я не мог поверить, когда увидел это. У него хорошие отношения с Симеоне, но у Диего оборонительный стиль игры. Не знаю, закончилось ли время Симеоне в «Атлетико». На днях, когда Альвареса заменили, он был зол. Он не реализовал пенальти, и его замена выглядела нехорошо. Он также восстанавливался после травмы, и, возможно, Симеоне хотел поберечь его. Я тоже был зол из-за этого. Это было стечение обстоятельств», – сказал Уго Рафаэль Варас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
