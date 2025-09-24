Тренер «Антальяспора» Белезоглу о Джикии: «Люди думают, что россияне холодные, но Георгий не такой. Он пришел всего три месяца назад, но все его уважают»

Тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу доволен работой с Георгием Джикией.

Экс-защитник «Спартака» и «Химок» перешел в турецкий клуб минувшим летом.

«Первое, что хочу сказать, Джикия – очень веселый парень. Люди думают, россияне холодные, но он не такой. Очень рад совместной работе. У него очень хороший характер.

Джикия – командный игрок, все хотят играть с ним и общаться за пределами поля. И это важно. Он пришел всего три месяца назад, а все его уважают. Рад, что Георгий в нашей команде», – сказал Белезоглу .