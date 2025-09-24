ЦСКА сыграет с «Балтикой». Поддержите красно-синих в домашнем матче против калининградцев!

ЦСКА встретится с «Балтикой» в десятом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 28 сентября, в 14:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА после девяти игр в чемпионате идет на втором месте в турнирной таблице, имея 18 очков активе. Калининградцы же расположились на строчку ниже, отставая от красно-синих на одно очко. Приходите поддержать армейцев в матче против «Балтики»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .