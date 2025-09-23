Мостовой о Роналдиньо: «Футболист с филигранной техникой, боженька на поле. Он входит в число лучших футболистов в истории. Ни один из действующих игроков не может сравниться с ним»
Александр Мостовой назвал Роналдиньо одним из трех лучших игроков в истории.
«Роналдиньо в игре был абсолютно таким же, как о нем вспоминают. Футболист с филигранной техникой, боженька на поле. Мы несколько раз пересекались с ним и после завершения карьеры. Он всегда веселый, не зря вошел в историю с магической улыбкой на лице.
Он точно входит в число лучших футболистов за всю историю. Для меня первый – Месси, а за ним бразильцы Роналдо и Роналдиньо. Например, вчера «Золотой мяч» вручали, а в те годы никто из этих игроков даже близко бы к нему не подобрался.
Ни один из действующих футболистов не может сравниться с Роналдиньо», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?48213 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости