  • Мостовой о Роналдиньо: «Футболист с филигранной техникой, боженька на поле. Он входит в число лучших футболистов в истории. Ни один из действующих игроков не может сравниться с ним»
Мостовой о Роналдиньо: «Футболист с филигранной техникой, боженька на поле. Он входит в число лучших футболистов в истории. Ни один из действующих игроков не может сравниться с ним»

Александр Мостовой назвал Роналдиньо одним из трех лучших игроков в истории.

«Роналдиньо в игре был абсолютно таким же, как о нем вспоминают. Футболист с филигранной техникой, боженька на поле. Мы несколько раз пересекались с ним и после завершения карьеры. Он всегда веселый, не зря вошел в историю с магической улыбкой на лице.

Он точно входит в число лучших футболистов за всю историю. Для меня первый – Месси, а за ним бразильцы Роналдо и Роналдиньо. Например, вчера «Золотой мяч» вручали, а в те годы никто из этих игроков даже близко бы к нему не подобрался.

Ни один из действующих футболистов не может сравниться с Роналдиньо», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
