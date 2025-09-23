  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте о 3:2 с «Пизой»: «Победа никогда не дается легко. «Наполи» играл против команды, которая лидирует по всем показателям, касающимся физической подготовки»
0

Конте о 3:2 с «Пизой»: «Победа никогда не дается легко. «Наполи» играл против команды, которая лидирует по всем показателям, касающимся физической подготовки»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги игры с «Пизой».

Неаполитанская команда одержала победу со счетом 3:2 в 4-м туре Серии А. 

«Давайте начнем с того, что победа никогда не дается легко. Сегодня мы играли против команды, которая занимает первое место по всем показателям, которые касаются физической подготовки.

Это был непростой матч. В первом тайме у нас были трудности с налаживанием контакта с полузащитниками. Мы рады, что начали с четырех побед в чемпионате, который будет очень равным и в котором участвуют семь или восемь топ-команд.

После скудетто на нас возлагают огромное количество надежд. Есть игроки, которым все еще нужно расти и совершенствоваться. У нас нет времени, и мы будем набираться опыта в процессе. Вот почему я призываю к спокойствию, когда слышу разговоры о крупных тратах на трансферном рынке. Мы подписали много игроков, но крупные траты – это совсем другое», – сказал Конте

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37924 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoАнтонио Конте
logoПиза
logoНаполи
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ван Нистелрой уходил с тренировок, если Роналду делал слишком много финтов и не отдавал мяч, когда тот хотел». Фердинанд посоветовал Шешко активнее давать партнерам знать о себе
5вчера, 23:06
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
10вчера, 22:12
Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
18вчера, 22:06
Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
26вчера, 22:01
Кейн 13–й, Левандовски 17–й. А между ними 18 человек. Только не в списке ЗМ, а в «Комбо»
вчера, 22:00Тесты и игры
Аль-Хелайфи о «Золотом мяче» Дембеле: «Исторический день для «ПСЖ». Это коллективная победа – такова наша философия»
4вчера, 21:53
Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
14вчера, 21:52
Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го
21вчера, 21:40
Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»
9вчера, 21:40
Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»
3вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Хабиб поздравил Дембеле с завоеванием «Золотого мяча»: «Лучший!»
2вчера, 22:57
Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов – общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»
1вчера, 22:44Фото
«Админ сделает в 10 раз больше, если понадобится. Они не готовы». В соцсетях «Бетиса» репостнули сообщение о «Золотом мяче» Дембеле, вспомнив слова Винисиуса после 2-го места в 2024-м
2вчера, 22:42
Эриксен о высказываниях экс-игроков «МЮ»: «Чем больше предвзятости и негатива, тем сложнее команде. Видно, насколько большой этот клуб и насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение»
вчера, 22:32
Мостовой про «Золотой мяч»: «Все претенденты даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, бразилец выдал сумасшедший сезон»
5вчера, 22:17
Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
3вчера, 22:10
Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд – это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри
4вчера, 21:53
Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»
23вчера, 21:28
18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»
26вчера, 21:16
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м
22вчера, 21:03