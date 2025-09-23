Конте о 3:2 с «Пизой»: «Победа никогда не дается легко. «Наполи» играл против команды, которая лидирует по всем показателям, касающимся физической подготовки»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги игры с «Пизой».

Неаполитанская команда одержала победу со счетом 3:2 в 4-м туре Серии А.

«Давайте начнем с того, что победа никогда не дается легко. Сегодня мы играли против команды, которая занимает первое место по всем показателям, которые касаются физической подготовки.

Это был непростой матч. В первом тайме у нас были трудности с налаживанием контакта с полузащитниками. Мы рады, что начали с четырех побед в чемпионате, который будет очень равным и в котором участвуют семь или восемь топ-команд.

После скудетто на нас возлагают огромное количество надежд. Есть игроки, которым все еще нужно расти и совершенствоваться. У нас нет времени, и мы будем набираться опыта в процессе. Вот почему я призываю к спокойствию, когда слышу разговоры о крупных тратах на трансферном рынке. Мы подписали много игроков, но крупные траты – это совсем другое», – сказал Конте .