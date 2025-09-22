Мостовой о ЦСКА: «Многие кричали, что у армейцев лучший футбол, Челестини топовый тренер. «Ростову» проиграли, с «Балтикой» отмучались – эти люди притихли»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Сочи».

Команды встретятся в 9-м туре Мир РПЛ. Игра состоится сегодня, 22 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Не назвал бы «Сочи» мальчиками для битья. Интересно посмотреть, как ЦСКА справится с последствиями от матча в Ростове.

Многие кричали, что у армейцев лучший футбол, Челестини топовый тренер. Ребята, спокойно! Вы два месяца назад это же кричали про Николича , которого с нами уже нет в РПЛ . «Ростову» проиграли – эти люди притихли. На Кубок России с «Балтикой» отмучались – притихли.

Сейчас для ЦСКА наступает момент истины, потому что надо набирать очки. Если не обыграют «Сочи» с последнего места, будут вопросы. У южан вообще команда такая, которая не должна иметь всего одно очко, а минимум шесть-семь. Надеюсь, что ЦСКА выиграет, потому что хочется видеть их наверху, в борьбе за чемпионство. Болею сегодня за армейцев в матче с «Сочи », – сказал бывший полузащитник сборной России.