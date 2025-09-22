  • Спортс
  Мостовой о ЦСКА: «Многие кричали, что у армейцев лучший футбол, Челестини топовый тренер. «Ростову» проиграли, с «Балтикой» отмучались – эти люди притихли»
Мостовой о ЦСКА: «Многие кричали, что у армейцев лучший футбол, Челестини топовый тренер. «Ростову» проиграли, с «Балтикой» отмучались – эти люди притихли»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Сочи».

Команды встретятся в 9-м туре Мир РПЛ. Игра состоится сегодня, 22 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

«Не назвал бы «Сочи» мальчиками для битья. Интересно посмотреть, как ЦСКА справится с последствиями от матча в Ростове.

Многие кричали, что у армейцев лучший футбол, Челестини топовый тренер. Ребята, спокойно! Вы два месяца назад это же кричали про Николича, которого с нами уже нет в РПЛ. «Ростову» проиграли – эти люди притихли. На Кубок России с «Балтикой» отмучались – притихли.

Сейчас для ЦСКА наступает момент истины, потому что надо набирать очки. Если не обыграют «Сочи» с последнего места, будут вопросы. У южан вообще команда такая, которая не должна иметь всего одно очко, а минимум шесть-семь. Надеюсь, что ЦСКА выиграет, потому что хочется видеть их наверху, в борьбе за чемпионство. Болею сегодня за армейцев в матче с «Сочи», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?18033 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
