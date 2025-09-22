Лебеф о Палмере в основе на матч с «МЮ»: «Он не должен играть, если не готов на 100%. Особенно в «Челси», где у тренера 200 игроков в распоряжении»

Франк Лебеф прокомментировал выход Коула Палмера на поле против «МЮ».

«Челси » уступил в матче 5-го тура английской Премьер-лиги со счетом 1:2. На 6-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления вратаря Роберта Санчеса.

Тогда главный тренер лондонцев Энцо Мареска сделал две замены, Палмер был заменен позднее – на 21-й минуте.

«Если Палмер не готов на все 100%, он не должен играть. Особенно в «Челси», где в распоряжении тренера 200 игроков.

Если вам приходится жертвовать одним из нападающих, сначала нужно заменить Палмера, который и так не был готов на все 100%, а не Педру Нету . Это безумие со стороны Энцо Марески», – сказал экс-защитник «Челси» Франк Лебеф .

У «Челси» три замены к 21-й минуте матча с «МЮ» – это рекорд АПЛ