Робсон считает, что «МЮ» должен перестать часто менять тренеров: «Когда у тебя есть деньги на обновление состава, тебе нужно 3 года, чтобы наладить работу команды»

Брайан Робсон считает, что «Манчестер Юнайтед» должен перестать менять тренеров.

«Мы уже много раз меняли тренеров [с 2013 года]. Я считаю, что нужно довериться [тренеру] и сказать: «Нет, мы его не уволим. Мы не обвиняем его».

Когда у тебя есть деньги и клуб разрешает тебе сменить состав, тебе нужно три года, чтобы наладить работу команды. Трех лет в «Манчестер Юнайтед» должно быть достаточно. Посмотрите, сколько денег мы тратим. Зависит от вас, найдете ли вы топ-игроков, которые сделают команду лучше», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед ».