Вендел из-за микроповреждения пропускает матч с «Балтикой»

Вендел получил микротравму и пропускает матч с «Балтикой».

«Всегда есть определенные сложности с играми после паузы на матчи сборных, эта игра тоже не исключение. Нашим бразильцам пришлось сложнее всего, они добирались очень долго и приехали практически за сутки до игры.

Луис Энрике играл в последней игре за Бразилию и сыграл больше, поэтому я думаю, что на полный матч он не готов, выйдет во втором тайме. И посмотрим, в каком состоянии будут Педро с Дугласом. Остальные игроки чуть раньше приехали. К сожалению, Жерсон продолжает восстановление, Вендел тоже получил микроповреждение и не сможет принять участие в этом матче», – сказал тренер «Зенита» Сергей Семак.

Источник: «Матч ТВ»
