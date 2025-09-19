  • Спортс
Гол Гуэйе «Факелу» признан лучшим в туре Первой лиги. Форвард «Родины» забил дальним ударом

Гол Папе Гейе признан самым красивым в 10-м туре Pari Первой лиги.

22-летний полузащитник «Родины» отличился в матче против «Факела» (2:0). На 62-й минуте встречи Гуэйе подобрал мяч у чужой штрафной, сместился в центр и забил дальним ударом.

После 10 туров Первой лиги «Родина» идет седьмой в таблице, «Факел» находится на третьем месте. В следующем матче клуб из Москвы 20 сентября сыграет в гостях с «Челябинском», воронежцы в тот же день встретятся на выезде с «Енисеем».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
