Александр Мостовой: «Талалаев зазвездился. У него конфликты со всеми. «Балтика» идет хорошо, но все равно играют футболисты»

Александр Мостовой заявил, что Андрей Талалаев зазвездился.

«Мнение о Талалаеве не поменялось. Я же критиковал его не за футбольные результаты, а за то, что он делал – из одной команды перепрыгивал в другую. В одной команде говорил хорошие вещи, а потом, когда его убирали, говорил плохие. И потом так во второй и третьей команде. Это не критика, а правда.

«Балтика» идет хорошо, и все рады. Для меня это удивительно. Посмотрим, что будет дальше. Интересно, смогут ли они удержаться наверху.

Самое интересное, что сейчас про меня говорим. У Талалаева конфликты уже со всеми. Он немножко зазвездился. Можно вспомнить, что про него другие говорят. Я-то еще культурно выражаюсь.

Игра «Балтики»? Сколько бы мы не говорили, все равно играют футболисты. У команды мы видим сумасшедшую самоотдачу, самоотверженность и хорошую физическую готовность. Эти качества держат их наверху. Удивительно, что они после ФНЛ так идут, но другое дело, что «Балтика» еще человек десять купила», – заявил бывший игрок «Сельты» и сборной России.

