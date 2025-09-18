  • Спортс
  «Талалаев творит магию, но топ-клубы ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром». Даев о тренере «Балтики»
«Талалаев творит магию, но топ-клубы ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром». Даев о тренере «Балтики»

Вячеслав Даев считает, что Андрей Талалаев мог бы работать в топ-клубе РПЛ.

«Приятная неожиданность, что «Балтика» только вышла из Первой лиги, но показывает такие результаты. В первую очередь это заслуга тренера, который набрал коллектив, всех подготовил, и команда достаточно уверенно себя чувствует. 

Талалаев давно готов работать в топ-клубе России. У нас все время команды ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром, а на своих внимания не обращают. Хотя Талалаев творит свою магию», — сказал экс-игрок «Балтики».

После 8 туров калининградский клуб занимает в РПЛ 2-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
Вячеслав Даев
logoпремьер-лига Россия
