Погребняк о 18-летней девушке: «Она была не со мной. На мероприятии было много гостей, я с кем угодно мог диалог вести. Личное не публичное»
Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с молодой спутницей.
16 сентября 41-летний экс-форвард «Зенита» побывал на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года 2025». Сообщалось, что за его столиком сидела 18-летняя София, учащаяся на лингвиста в Высшей школе экономики.
«Личное не публичное. С кем я был-то? Я один там был вроде, ну, Маша рядом бегала. На мероприятии было много гостей, я не знаю, я с кем угодно мог диалог вести.
Эта, как вы говорите, 18-летняя девушка, была не со мной. Эх, Машке это не понравится… Она-то не в курсе», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Starhit
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости