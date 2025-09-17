Бенжамен Менди перешел в «Погонь». Экс-защитник «Ман Сити» подписал контракт с польским клубом по схеме «1+1»
Бенжамен Менди стал игроком «Погони».
Бывший защитник «Манчестер Сити» подписал с польским клубом контакт на год с опцией продления еще на двенадцать месяцев.
Француз переходит в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Цюрихом», за который выступал с февраля.
