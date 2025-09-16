  • Спортс
49

Рамзан Кадыров: «Я ярый болельщик именно спорта, не только футбола. Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и активно им занимаются»

Рамзан Кадыров заявил, что является не только футбольным болельщиком.

«Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов.

Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и не только болеют, но и активно им занимаются. Так что я не только футбольный болельщик», – сказал глава Чечни. 

Кадыров репостнул публикацию «Ахмата» о победе над «Уралом» в стыках. Команда держала портрет главы Чеченской Республики в раздевалке

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
