Рамзан Кадыров: «Я ярый болельщик именно спорта, не только футбола. Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и активно им занимаются»

Рамзан Кадыров заявил, что является не только футбольным болельщиком.

«Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов.

Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и не только болеют, но и активно им занимаются. Так что я не только футбольный болельщик», – сказал глава Чечни.

Кадыров репостнул публикацию «Ахмата» о победе над «Уралом» в стыках. Команда держала портрет главы Чеченской Республики в раздевалке