Рамзан Кадыров: «Я ярый болельщик именно спорта, не только футбола. Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и активно им занимаются»
Рамзан Кадыров заявил, что является не только футбольным болельщиком.
«Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов.
Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и не только болеют, но и активно им занимаются. Так что я не только футбольный болельщик», – сказал глава Чечни.
Кадыров репостнул публикацию «Ахмата» о победе над «Уралом» в стыках. Команда держала портрет главы Чеченской Республики в раздевалке
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?7162 голоса
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости