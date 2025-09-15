Макманаман о «Баварии»: «Если Кейн травмируется, кто его заменит? Им не помешает еще пара игроков. Но важно найти баланс между числом и атмосферой, Пеп говорил, насколько это сложно»

Стив Макманаман считает, что «Баварии» нужно расширять состав.

«Конечно, более широкий состав помогает. Они подписали Луиса Диаса , у них есть хорошие опции в атаке. Но если Харри [Кейн ] получит травму, возникает вопрос – кто сможет сыграть на его позиции? Вот в этом главная проблема.

На флангах все в порядке – есть Серж Гнабри и Майкл Олисе , они отпустили Кингсли Комана , но и сами могли бы добавить еще пару футболистов. Джамал Мусиала травмирован, а он крайне важен. Приходится полагаться на таких, как Йозуа Киммих и Леон Горетцка .

В идеале всем хотелось бы иметь больше игроков, но главное – суметь сделать так, чтобы все были довольны. Гвардиола не раз говорил, насколько это сложно.

Посмотрите на «Челси» – там переизбыток футболистов. Важно найти баланс между количеством и атмосферой.

У «Реала » сейчас очень ровный и качественный состав, но для Хаби Алонсо самая трудная задача – поддерживать всех в тонусе и довольными. «Баварии», думаю, тоже не помешали бы еще пара игроков, чтобы двигаться вперед», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Реала».