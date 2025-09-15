Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»

Дмитрий Губерниев с иронией высказался о поведении Деяна Станковича в дерби.

Главный тренер «Спартака » был удален в конце 1-го тайма матча с «Динамо » (2:2) за нецензурные выражения в адрес арбитра.

«Тренеру «Спартака» нужно завести кота, который бы своим урчанием оказывал психотерапевтический эффект. Может быть, это поможет Станковичу сохранить нервы.

Но кошка не поможет с тем, что его все равно скоро выгонят. Особенно если он себя будет так вести», – сказал комментатор.