Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
Дмитрий Губерниев с иронией высказался о поведении Деяна Станковича в дерби.
Главный тренер «Спартака» был удален в конце 1-го тайма матча с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес арбитра.
«Тренеру «Спартака» нужно завести кота, который бы своим урчанием оказывал психотерапевтический эффект. Может быть, это поможет Станковичу сохранить нервы.
Но кошка не поможет с тем, что его все равно скоро выгонят. Особенно если он себя будет так вести», – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
