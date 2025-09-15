5

«Панатинаикос» уволил Виторию. Экс-тренер «Спартака» работал меньше года

«Панатинаикос» уволил Руя Виторию с поста главного тренера.

Возглавлявший в прошлом «Спартак» специалист начал работу в греческом клубе в конце октября 2024 года.

Контракт специалиста был рассчитан до июня 2026 года.

В настоящий момент «Панатинаикос» занимает 12-е место в чемпионате Греции, где выступает 14 клубов. Команда Витории набрала 1 очко в двух матчах.

Напомним, главным тренером красно-белых португалец был с мая по декабрь 2021 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Панатинаикоса»
