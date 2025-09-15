«Панатинаикос» уволил Виторию. Экс-тренер «Спартака» работал меньше года
«Панатинаикос» уволил Руя Виторию с поста главного тренера.
Возглавлявший в прошлом «Спартак» специалист начал работу в греческом клубе в конце октября 2024 года.
Контракт специалиста был рассчитан до июня 2026 года.
В настоящий момент «Панатинаикос» занимает 12-е место в чемпионате Греции, где выступает 14 клубов. Команда Витории набрала 1 очко в двух матчах.
Напомним, главным тренером красно-белых португалец был с мая по декабрь 2021 года.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?558 голосов
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Панатинаикоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости