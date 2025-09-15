«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром». Приходите поддержать самарцев в домашнем кубковом матче!

В четвертом туре Фонбет Кубка России «Крылья Советов» принимают «Краснодар».

Матч пройдет в среду, 17 сентября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Самарцы по итогам трех туров турнира расположились на первом месте в группе B, набрав шесть очков. Быки же идут в группе вторыми, также обладая шестью очками. Самарцы, ждем всех на домашней кубковой игре против «Краснодара»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .