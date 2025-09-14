Симеоне о 2:0 с «Вильярреалом»: «Очень хорошая игра, я доволен. В 1-м тайме соперник мог доставить нам неприятности, но во 2-м «Атлетико» прибавил и приспособился»
Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 4-м туре Ла Лиги.
«Мы заслуживали большего и сегодня играли против команды, которая хорошо играет и контратакует. Мы прибавили и во втором тайме приспособились; в первом тайме они могли доставить нам неприятности.
Отличный гол Нико [Гонсалеса] помог нам. Мы все приложили усилия, чтобы подписать его, и сегодня мы увидели, на что он способен, играя слева».
О том, что он не сразу ушел в раздевалку
«Это был не просто очередной матч. После того, как мы набрали всего два очка [в первых трех турах], важно было победить. Сегодня нам показалось, что это хорошая ситуация, чтобы выйти и насладиться этим небольшим количеством свободного времени – завтра мы начнем думать о матче с «Ливерпулем».
Мы провели очень хорошие 25-30 минут. Гол был забит благодаря прессингу на половине поля соперника. Команда играла компактно и без спешки, несмотря на атмосферу. Мы очень хорошо сдерживали контратаки «Вильярреала».
В целом игра была очень хорошей. Соперник не контролировал ее ход, и, хотя мы могли бы лучше действовать в некоторых ситуациях, я очень доволен», – сказал Симеоне.