Симеоне о 2:0 с «Вильярреалом»: «Очень хорошая игра, я доволен. В 1-м тайме соперник мог доставить нам неприятности, но во 2-м «Атлетико» прибавил и приспособился»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Вильярреалом».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 4-м туре Ла Лиги .

«Мы заслуживали большего и сегодня играли против команды, которая хорошо играет и контратакует. Мы прибавили и во втором тайме приспособились; в первом тайме они могли доставить нам неприятности.

Отличный гол Нико [Гонсалеса ] помог нам. Мы все приложили усилия, чтобы подписать его, и сегодня мы увидели, на что он способен, играя слева».

О том, что он не сразу ушел в раздевалку

«Это был не просто очередной матч. После того, как мы набрали всего два очка [в первых трех турах], важно было победить. Сегодня нам показалось, что это хорошая ситуация, чтобы выйти и насладиться этим небольшим количеством свободного времени – завтра мы начнем думать о матче с «Ливерпулем».

Мы провели очень хорошие 25-30 минут. Гол был забит благодаря прессингу на половине поля соперника. Команда играла компактно и без спешки, несмотря на атмосферу. Мы очень хорошо сдерживали контратаки «Вильярреала ».

В целом игра была очень хорошей. Соперник не контролировал ее ход, и, хотя мы могли бы лучше действовать в некоторых ситуациях, я очень доволен», – сказал Симеоне .