Вооруженные молотками грабители украли драгоценности жены Реднаппа из дома экс-тренера «Тоттенхэма». Харри сказал: «Полиция так и не нашла их»

Харри Реднапп высказался об ограблении своего дома.

Инцидент произошел в британском городе Пул в конце июля. Вооруженные молотками грабители проникли в дом, где живут экс-тренер «Тоттенхэма» и его жена Сандра, и украли принадлежащие женщине драгоценности.

«К счастью, нас не было дома. Я не люблю поднимать шум. В доме никого не было. Полиция сделала все, что могла, но так и не нашла их.

Мы не зацикливаемся на таких вещах. У нас была охрана, и их засняли камеры видеонаблюдения. В новом месте, куда мы переезжаем, все хорошо охраняется», – сказал Реднапп .