Жоао Педро вырвало несколько раз после столкновения с Мартинелли в матче с Чили. Форвард Бразилии и «Челси» продолжил игру: «Я получил удар в живот, стало плохо, но потом отпустило»
Жоао Педро вырвало во время матча с Чили.
Сборная Бразилии одержала победу в матче отбора ЧМ со счетом 3:0.
На 18-й минуте Педро столкнулся с партнером по сборной Габриэлем Мартинелли. От полученного удара футболиста «Челси» несколько раз сильно вырвало.
Появившиеся на поле врачи осмотрели игрока и дали добро на то, чтобы он продолжил встречу. Педро отыграл до 71-й минуты.
«Я следил за эпизодом, бежал, пытаясь догнать мяч. Когда посмотрел вперед, там оказался Мартинелли.
Мы столкнулись, и я получил удар в живот. Мне стало немного плохо, но потом отпустило», – сказал Педро после матча.
Фото: East News/Alexandre Loureiro/AGIF
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
