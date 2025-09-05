Жоао Педро вырвало несколько раз после столкновения с Мартинелли в матче с Чили. Форвард Бразилии и «Челси» продолжил игру: «Я получил удар в живот, стало плохо, но потом отпустило»

Жоао Педро вырвало во время матча с Чили.

Сборная Бразилии одержала победу в матче отбора ЧМ со счетом 3:0.

На 18-й минуте Педро столкнулся с партнером по сборной Габриэлем Мартинелли . От полученного удара футболиста «Челси » несколько раз сильно вырвало.

Появившиеся на поле врачи осмотрели игрока и дали добро на то, чтобы он продолжил встречу. Педро отыграл до 71-й минуты.

«Я следил за эпизодом, бежал, пытаясь догнать мяч. Когда посмотрел вперед, там оказался Мартинелли.

Мы столкнулись, и я получил удар в живот. Мне стало немного плохо, но потом отпустило», – сказал Педро после матча.

Фото: East News /Alexandre Loureiro/AGIF