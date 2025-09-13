«Атлетико» выиграл впервые в сезоне – у «Вильярреала». Дальше – выезд к «Ливерпулю»
«Атлетико» победил впервые в сезоне.
Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Вильярреал» со счетом 2:0 в 4-м туре Ла Лиги. Ранее мадридцы потерпели поражение от «Эспаньола» (1:2) и сыграли вничью с «Эльче» (1:1) и «Алавесом» (1:1).
17 сентября «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» на выезде в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
