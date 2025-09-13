Экс-судья Итурральде об удалении Хейсена: «Мансано находился не в лучшей позиции, Милитао мог успеть перехватить выход. ВАР должен был позвать судью»
Экс-судья Итурральде высказался об удалении Дина Хейсена.
Защитник «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля.
«Я допускаю, что не лучшая позиция могла ввести Мансано в заблуждение. Есть основания полагать, что Милитао мог успеть перехватить выход.
ВАР должен был позвать судью. На поле все выглядит иначе. Его должны были пригласить, и тогда уже Хиль Мансано принял бы решение, посмотрев со всех ракурсов», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире SER.
