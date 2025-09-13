  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Итурральде об удалении Хейсена: «Мансано находился не в лучшей позиции, Милитао мог успеть перехватить выход. ВАР должен был позвать судью»
17

Экс-судья Итурральде об удалении Хейсена: «Мансано находился не в лучшей позиции, Милитао мог успеть перехватить выход. ВАР должен был позвать судью»

Экс-судья Итурральде высказался об удалении Дина Хейсена.

Защитник «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля.

«Я допускаю, что не лучшая позиция могла ввести Мансано в заблуждение. Есть основания полагать, что Милитао мог успеть перехватить выход.

ВАР должен был позвать судью. На поле все выглядит иначе. Его должны были пригласить, и тогда уже Хиль Мансано принял бы решение, посмотрев со всех ракурсов», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире SER. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4989 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
Хесус Хиль Мансано
logoРеал Сосьедад
logoсудьи
logoМикель Ойарсабаль
logoЛа Лига
logoДин Хейсен
logoЭдер Милитао
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Захарян вышел на поле впервые с февраля – в матче «Сосьедада» с «Реалом» у Арсена заблокированный удар, пас под удар и 14 точных передач
34сегодня, 16:57
«Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад» – 2:1. У Мбаппе 1+1, Гюлер тоже забил, Ойарсабаль реализовал пенальти, Хейсен был удален на 32-й
301сегодня, 16:13
«Реал» пропустил от «Сосьедада» с пенальти, назначенного за игру Карвахаля рукой
10сегодня, 15:51Фото
Главные новости
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
810 минут назад
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
22510 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
2411 минут назад
Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
1225 минут назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
1435 минут назад
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
4035 минут назад
У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
1149 минут назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
1055 минут назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
5458 минут назад
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
8сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером»
13 минуты назад
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Холудом» в воскресенье
85 минут назадLive
«Атлетико» – «Вильярреал». Альварес, Гризманн, Микаутадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
«Фиорентина» – «Наполи». Де Брюйне, Кин, Мактоминей, Джеко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5 минут назад
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
411 минут назад
Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»
112 минут назадФото
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
518 минут назад
Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»
424 минуты назад
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
534 минуты назад