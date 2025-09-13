У «Боруссии» 3 победы и ничья на старте сезона – дальше выезд к «Ювентусу»
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает на старте сезона.
Команда Нико Ковача обыграла «Хайденхайм» (2:0) на выезде в 3-м туре Бундеслиги.
В четырех сыгранных матчах у дортмундцев три победы (над «Унионом» (3:0) и «Хайденхаймом» (2:0) в чемпионате и «Рот-Вайсс Эссен» (1:0) в Кубке) и ничья (с «Санкт-Паули» (2:3) в лиге).
Следующий матч команда проведет на выезде против «Ювентуса» в Лиге чемпионов 16 сентября.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
