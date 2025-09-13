  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Гирасси 5 голов в 4 матчах сезона за «Боруссию» Дортмунд – сегодня гол «Хайденхайму» в Бундеслиге
0

У Гирасси 5 голов в 4 матчах сезона за «Боруссию» Дортмунд – сегодня гол «Хайденхайму» в Бундеслиге

У Серу Гирасси 5 голов в 4 матчах сезона.

Нападающий «Боруссии» Дортмунд открыл счет в матче 3-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:0, второй тайм). 

Гирасси в этом сезоне забивает в каждом матче за клуб – 5 мячей в 4 играх. 

Подробная статистика форварда – здесь

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4684 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
