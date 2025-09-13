У Гирасси 5 голов в 4 матчах сезона за «Боруссию» Дортмунд – сегодня гол «Хайденхайму» в Бундеслиге
У Серу Гирасси 5 голов в 4 матчах сезона.
Нападающий «Боруссии» Дортмунд открыл счет в матче 3-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:0, второй тайм).
Гирасси в этом сезоне забивает в каждом матче за клуб – 5 мячей в 4 играх.
Подробная статистика форварда – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости