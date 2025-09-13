У Гирасси 5 голов в 4 матчах сезона за «Боруссию» Дортмунд – сегодня гол «Хайденхайму» в Бундеслиге

У Серу Гирасси 5 голов в 4 матчах сезона.

Нападающий «Боруссии » Дортмунд открыл счет в матче 3-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом » (2:0, второй тайм).

Гирасси в этом сезоне забивает в каждом матче за клуб – 5 мячей в 4 играх.

