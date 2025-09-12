«Авангард» проголосовал на выборах губернатора Курской области. Защитник Балашов заявил: «Надеюсь, я сделал правильный выбор, и область будет только развиваться»
Курский «Авангард» принял участие в досрочных выборах губернатора области.
В голосовании на 4-м избирательном участке в Железнодорожном округе приняли участие футболисты и сотрудники «Авангарда».
19-летний защитник команды Кирилл Балашов проголосовал впервые.
«Надеюсь, я сделал правильный выбор, и Курская область будет только развиваться», – отметил Балашов.
На досрочных выборах губернатора Курской области зарегистрированы четыре кандидата. Основное голосование продлится до 14 сентября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: РИА «Курск»
