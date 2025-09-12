«Авангард» проголосовал на выборах губернатора Курской области. Защитник Балашов заявил: «Надеюсь, я сделал правильный выбор, и область будет только развиваться»

Курский «Авангард» принял участие в досрочных выборах губернатора области.

В голосовании на 4-м избирательном участке в Железнодорожном округе приняли участие футболисты и сотрудники «Авангарда ».

19-летний защитник команды Кирилл Балашов проголосовал впервые.

«Надеюсь, я сделал правильный выбор, и Курская область будет только развиваться», – отметил Балашов.

На досрочных выборах губернатора Курской области зарегистрированы четыре кандидата. Основное голосование продлится до 14 сентября.