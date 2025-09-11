Альмада выбыл минимум на 3-4 недели из-за мышечной травмы. Вингер «Атлетико» пропустит матчи с «Реалом» и «Ливерпулем»

Тьяго Альмада пропустит ближайшие матчи «Атлетико».

«Атлетико » сообщил, что вингер получил травму мышцы правой ноги в расположении сборной Аргентины.

Как пишет Marca, точной даты возвращения игрока в строй пока нет, но он точно пропустит 3-4 недели. Таким образом, он не сможет принять участие в матчах против «Ливерпуля » и «Айнтрахта » в Лиге чемпионов и в играх с «Вильярреалом», «Мальоркой», «Райо Вальекано» и «Реалом » в Ла Лиге .

Альмада перешел в мадридский клуб этим летом. В рамках Ла Лиги он провел 3 матча, не отличившись результативными действиями.