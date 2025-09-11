Альмада выбыл минимум на 3-4 недели из-за мышечной травмы. Вингер «Атлетико» пропустит матчи с «Реалом» и «Ливерпулем»
Тьяго Альмада пропустит ближайшие матчи «Атлетико».
«Атлетико» сообщил, что вингер получил травму мышцы правой ноги в расположении сборной Аргентины.
Как пишет Marca, точной даты возвращения игрока в строй пока нет, но он точно пропустит 3-4 недели. Таким образом, он не сможет принять участие в матчах против «Ливерпуля» и «Айнтрахта» в Лиге чемпионов и в играх с «Вильярреалом», «Мальоркой», «Райо Вальекано» и «Реалом» в Ла Лиге.
Альмада перешел в мадридский клуб этим летом. В рамках Ла Лиги он провел 3 матча, не отличившись результативными действиями.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости