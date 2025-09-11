«Динамо» Махачкала подписало Миру из «Тонделы». Контракт 22-летнего форварда – до 2029-го
«Динамо» Махачкала подписало нападающего Миру из «Тонделы».
«22-летний форвард перешел в наш клуб из «Тонделы», выступающей в элитном дивизионе чемпионата Португалии.
Он начинал карьеру на родине, затем перебрался в Португалию – в клуб Примейры «Жил Висенте», где выступал за молодежную команду.
Прошлый сезон Миру провел за «Тонделу» во второй по значимости португальской лиге. Он сыграл за клуб 31 матч, выиграл с ним первенство и с десятью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром лиги.
В текущем сезоне в составе «Тонделы» у форварда четыре матча в Примейре.
Он также привлекался в сборную Анголы, за которую провел пять матчей и забил один мяч.
Миру подписал с махачкалинским «Динамо» контракт до лета 2029 года», – говорится в сообщении клуба.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
