40-летний Фабианьски вернулся в «Вест Хэм», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Вратарь подписал контракт на год
Лукаш Фабианьски вернулся в «Вест Хэм».
40-летний голкипер заключил однолетнее соглашение с «молотобойцами».
Напомним, Фабианьски покинул клуб по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта. До этого поляк провел в составе «Вест Хэма» 7 сезонов.
