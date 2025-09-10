40-летний Фабианьски вернулся в «Вест Хэм», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Вратарь подписал контракт на год

Лукаш Фабианьски вернулся в «Вест Хэм».

40-летний голкипер заключил однолетнее соглашение с «молотобойцами».

Напомним, Фабианьски покинул клуб по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта. До этого поляк провел в составе «Вест Хэма » 7 сезонов.

Изображение: whufc.com