МВД об уголовном деле Смолова: «Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке»

Федору Смолову выбрали меру пресечения по уголовному делу.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело .

В пресс-службе московского ГУ МВД сообщили, что на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», – заявили в правоохранительных органах.

Смолову может грозить до трех лет тюрьмы по делу о драке в «Кофемании» (SHOT)