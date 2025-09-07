Мбаппе спрогнозировал победу «Арсенала» в АПЛ, «Баварии» – в Бундеслиге, «ПСЖ» – в Лиге 1

Килиан Мбаппе сделал прогноз на АПЛ, Бундеслигу и Лигу 1.

– Давайте попробуем сделать пару прогнозов…

– (смеется) Прогнозы? Я плохо умею делать прогнозы, я просто хочу выиграть каждый трофей.

– У вас получится: кто выиграет АПЛ в этом сезоне?

– Ну, в первую очередь, конечно, нужно назвать «Ливерпуль», который постарается защитить титул. Но я также многого жду от «Арсенала », ведь команда по сути уже давно играет вместе, а это в футболе решающий фактор. Ну и «Манчестер Сити » всегда в числе фаворитов – с Пепом Гвардиолой и Эрлингом Холандом.

– Итак, кто же возьмет титул в Англии?

– Это сложно. Может быть, «Арсенал», возможно, это будет их год. Конечно, проще было бы назвать «Сити» или «Ливерпуль ».

– А кто станет чемпионом Германии?

– Ну, это проще: «Бавария ». Бундеслига – это «Бавария». Они выиграют.

– Франция?

«Пари Сен-Жермен»! Тут все ясно, – сказал нападающий «Реала».