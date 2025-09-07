57 762 зрителя на матче женских «Баварии» и «Байера» на «Альянц-Арене» – новый рекорд женской Бундеслиги
«Бавария» установила рекорд женской Бундеслиги по посещаемости.
На вчерашнем матче женских команд «Баварии» и «Байера» на «Альянц-Арене» присутствовали 57 762 зрителя, что стало рекордным показателем в истории женского первенства Германии. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 2:0.
Предыдущий рекорд женской Бундеслиги был установлен в апреле 2023 года на матче «Кельна» и «Айнтрахта» – тогда игру посетили 38 365 человек.
Рекорд европейских женских лиг по посещаемости домашних матчей был установлен в 2019 году на матче «Атлетико» и «Барселоны» – 60 739 зрителей. Абсолютный мировой рекорд по посещаемости в женском футболе был устуновлен на матче «Барселоны» и «Реала» в 1/4 финала женской Лиги чемпионов в 2022 году – игру на «Камп Ноу» посетили 91 553 зрителя.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
