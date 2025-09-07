Дембеле о «Барселоне»: «Было непросто, 3-4 года мне не везло из-за травм, но я занимался любимым делом в клубе своей мечты. Там я вырос как личность, завел друзей – это был особенный период»

Усман Дембеле рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Барселоне».

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции выступал за каталонский клуб с 2017 по 2023 год.

«Было непросто, учитывая, что я пришел в клуб всего через 18 месяцев профессиональной карьеры, проведя полгода в «Ренне » и год в «Боруссии » Дортмунд. В 20 лет попасть в такую раздевалку, как в «Барселоне», со звездами, со всеми игроками, с которыми мечтал играть... Это было потрясающе. Так или иначе, приходится адаптироваться.

В течение трех-четырех лет мне не везло из-за травм. Когда я мог играть, приходилось приспосабливаться. Когда не мог, должен был оставаться сильным. Но я занимался любимым делом и был в клубе своей мечты – в «Барселоне». Было нелегко, но спустя три-четыре года дела пошли намного лучше.

Я доволен всем, что происходило в «Барселоне», именно там я действительно вырос как личность, как на поле, так и за его пределами. Кроме того, в «Барселоне» у меня появилось много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор. Так что для меня это был особенный период и, прежде всего, время обучения», – сказал Дембеле.