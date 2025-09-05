В Парагвае объявили выходной из-за попадания сборной на ЧМ впервые за 16 лет
В Парагвае объявлен выходной в честь выхода на ЧМ-2026.
Парагвайская сборная сыграла вничью с Эквадором (0:0) и обеспечила себе выход на турнир.
Национальная команда примет участие в чемпионате мира впервые за 16 лет.
После матча тысячи болельщиков вышли на улицы Асунсьона, чтобы отпраздновать это событие.
В связи с этим президент Парагвая Сантьяго Пенья сегодня объявил в стране государственный выходной.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
