Мактоминей, Тюрам, Йылдыз, Пас – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в Серии А
Серия назвала номинантов на приз лучшему игроку месяца.
На награду по итогам августа претендуют 6 футболистов.
Томас Кристенсен («Удинезе») – 2 матча, 1 гол, 88,2% точных пасов, 69% выигранных единоборств;
Скотт Мактоминей («Наполи») – 2 матча, 1 гол, 89,3% точных пасов, 43% выигранных единоборств;
Нико Пас («Комо») – 2 матча, 1 гол, 1 ассист, 75,3% точных пасов, 43% выигранных единоборств;
Матиас Соуле («Рома») – 2 матча, 1 гол, 79,5% точных пасов, 50% выигранных единоборств;
Маркус Тюрам («Интер») – 2 матча, 2 гола, 1 ассист, 82,9% точных пасов, 50% выигранных единоборств;
Кенан Йылдыз («Ювентус») – 2 матча, 2 ассиста, 82,5% точных пасов, 67% выигранных единоборств.
Нули России с Иорданией – как вам?9169 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Серии А
