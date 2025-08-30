У Соболева 2+2 в 5 последних матчах РПЛ. Форвард «Зенита» ассистировал Дугласу в матче с «Пари НН»
Александр Соболев отметился голевым пасом в матче с «Пари НН».
Форвард «Зенита» ассистировал Дугласу Сантосу на 47-й минуте матча 7-го тура Мир РПЛ.
У Соболева, таким образом, 2 гола и 2 ассиста в 5 последних матчах РПЛ за «Зенит». Ранее он забивал «Спартаку» и отметился голом и ассистом в матче с ЦСКА.
