Первая лига. «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой», «Ротор» забил 6 голов «Чайке», «Арсенал» победил СКА

В Первой лиге проходят матчи 8-го тура.

В среду «Торпедо » сыграло вничью с «Уфой» (0:0), «Ротор » забил 6 голов «Чайке » (6:0).

В четверг «Урал » встретится на выезде со «Спартаком » из Костромы, «Факел » – с «Челябинском».

PARI Первая лига

8-й тур

Первая лига. 8 тур 3 сентября 15:00, Нефтехимик Нефтехимик Завершен 1 - 5 Родина Матч окончен 90’ +2’ Концевой

Никитин Arseni Budylin 87’ 78’ Тимошенко Егорычев 76’ Рейна Гордюшенко 75’ Абдусаламов Гуэйе 74’ Абдусаламов

Магомедов 72’ 70’ Ушатов Шильцов 67’ Сухомлинов Михайлов 66’ 64’ Корян Ушатов Кокоев Кантария 63’ 60’ Максименко

2 тайм Перерыв 37’ Тимошенко

14’ Тимошенко

Никитин

12’ Нефтехимик Голубев, Толстопятов, Ширяев, Валиахметов, Кокоев, Родин, Сухомлинов, Шильцов, Магомедов, Никитин Запасные: Кашинцев, Prisyazhnenko, Михайлов, Кантария, Arseni Budylin 1 тайм Родина: Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Гогличидзе, Корян, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко Запасные: Бескибальный, Nikita Postnikov, Сокол, Егорычев, Ушатов, Айдаров, Тананеев, Гуэйе, Гордюшенко, Концевой, Мусаев, Свинов

Первая лига. 8 тур 3 сентября 15:00, Локомотив Сокол Завершен 0 - 2 КАМАЗ Матч окончен 90’ +5’ Хубаев

Крайков 90’ +5’ Бутаев 90’ +3’ 90’ +3’ Ратников Ковачевич 90’ +3’ 90’ +1’ Аюкин 90’ Голыбин Дерюгин Глойдман Грибов 87’ 86’ Апеков Ратников 86’ Султонов Мануйлов 75’ Хубаев 71’ Караев Абдуллаев Быков Бутаев 59’ 2 тайм Перерыв 45’ Караев 36’ Апеков

Бахарев 16’ Сокол Крайков, Синяк, Чуриков, Печенкин, Ковачевич, Глойдман, Быков, Дауров, Мухин, Бахарев, Шпитальный Запасные: Доля, Шайхтдинов, Левашов, Быков, Глойдман, Ермолин, Лазарев 1 тайм КАМАЗ: Анисимов, Аюкин, Маругин, Калистратов, Юдинцев, Голыбин, Защепкин, Апеков, Хубаев, Караев, Султонов Запасные: Караев, Султонов, Голыбин, Апеков, Efim Dolgopolov, Andrey Solodukhin, Замерец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги