  • Первая лига. «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой», «Ротор» забил 6 голов «Чайке», «Арсенал» победил СКА
29

Первая лига. «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой», «Ротор» забил 6 голов «Чайке», «Арсенал» победил СКА

В Первой лиге проходят матчи 8-го тура.

В среду «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой» (0:0), «Ротор» забил 6 голов «Чайке» (6:0).

В четверг «Урал» встретится на выезде со «Спартаком» из Костромы, «Факел» – с «Челябинском».

PARI Первая лига

8-й тур

Первая лига. 8 тур
3 сентября 12:00, стадион Центральный Красноярск
Енисей
Завершен
0 - 0
Шинник
Матч окончен
88’
Погосов   Канаплин
85’
Надольский   Кенфак
85’
83’
Малахов   Косогоров
83’
Голубев   Мартовой
72’
Куль   Шипунов
72’
Самойлов   Порохов
Раткович   Окладников
67’
Мазурин
65’
61’
Гонгапшев   Миронов
Зазвонкин  
46’
Гилязетдинов  
46’
2тайм
Перерыв
Енисей
Шамов, Иллой-Айет, Масловский, Богатырев, Гилязетдинов, Чуканов, Зазвонкин, Надольский, Погосов, Раткович, Мазурин
Запасные: Канаплин, Гололобов, Кенфак, Юнусов, Островский, Хашкулов, Антипин, Окладников
1тайм
Шинник:
Митров, Карпов, Бозов, Корнюшин, Маляров, Ланин, Куль, Малахов, Голубев, Гонгапшев, Самойлов
Запасные: Вамбольт, Мартовой, Щелкунов, Порохов, Шипунов, Косогоров, Рукас, Миронов, Нафиков
Подробнее
Первая лига. 8 тур
3 сентября 14:30, стадион Труд Ульяновск
Волга Ульяновск
Завершен
1 - 1
Черноморец
Матч окончен
  Руденко
90’
+5’
Красильниченко   Гуца
89’
  Руденко
89’
Ковалев   Молодцов
87’
Шагиахметов   Умников
82’
81’
Гурченко   Алиев
Уридия  
78’
77’
Тарба   Крачковский
68’
Ложкин   Гурченко
Новиков
64’
61’
Пузанов   Жилкин
2тайм
Перерыв
39’
  Тарба
19’
Тоневицкий
5’
Морозов
Волга Ульяновск
Шайхутдинов, Ковалев, Кокоев, Ибрагимов, Красильниченко, Мурза, Новиков, Шагиахметов, Уридия, Каменщиков
Запасные: Руденко, Умников, Ларионов, Пшенников, Кеняйкин, Гуца, Козлов, Рахманов, Молодцов
1тайм
Черноморец:
Матюша, Николаев, Плиев, Пузанов, Тоневицкий, Морозов, Тарба, Антонов, Ложкин, Кухарчук, Жигулев
Запасные: Штепа, Сыщенко, Алиев, Гурченко, Жилкин, Крачковский
Подробнее
Первая лига. 8 тур
3 сентября 15:00, Нефтехимик
Нефтехимик
Завершен
1 - 5
Родина
Матч окончен
90’
+2’
  Концевой
Никитин   Arseni Budylin
87’
78’
Тимошенко   Егорычев
76’
Рейна   Гордюшенко
75’
Абдусаламов   Гуэйе
74’
  Абдусаламов
Магомедов  
72’
70’
Ушатов
Шильцов  
67’
Сухомлинов   Михайлов
66’
64’
Корян   Ушатов
Кокоев   Кантария
63’
60’
  Максименко
2тайм
Перерыв
37’
  Тимошенко
14’
  Тимошенко
  Никитин
12’
Нефтехимик
Голубев, Толстопятов, Ширяев, Валиахметов, Кокоев, Родин, Сухомлинов, Шильцов, Магомедов, Никитин
Запасные: Кашинцев, Prisyazhnenko, Михайлов, Кантария, Arseni Budylin
1тайм
Родина:
Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Гогличидзе, Корян, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко
Запасные: Бескибальный, Nikita Postnikov, Сокол, Егорычев, Ушатов, Айдаров, Тананеев, Гуэйе, Гордюшенко, Концевой, Мусаев, Свинов
Подробнее
Первая лига. 8 тур
3 сентября 15:00, Арена Химки
Торпедо
Завершен
0 - 0
Уфа
Матч окончен
Шамкин
89’
89’
Теняев
Шевченко
87’
Москвичев   Чурич
78’
Чупаев   Шамкин
78’
74’
Хомуха   Троянов
70’
Мрзляк   Мацхарашвили
Данилин   Чурилов
69’
Галоян   Роганович
69’
66’
Чимези Олуебубе   Ахатов
65’
Минатулаев   Ортис
2тайм
Перерыв
31’
Исаев
22’
Шляков
Торпедо
Солдатенко, Степанов, Иваньков, Бородин, Шевченко, Галоян, Орехов, Москвичев, Данилин, Чупаев, Юшин
Запасные: Бабурин, Червяков, Шамкин, Чурилов, Чурич, Костин, Данилкин, Волков, Бурхин, Роганович
1тайм
Уфа:
Беленов, Теняев, Хомуха, Шляков, Хабалов, Юсупов, Исаев, Мрзляк, Агеян, Минатулаев, Чимези Олуебубе
Запасные: Ханенко, Лукьянов, Майоров, Гыстаров, Карпук, Озманов, Мацхарашвили, Чернов, Ахатов, Троянов, Ортис
Подробнее
Первая лига. 8 тур
3 сентября 15:00, Локомотив
Сокол
Завершен
0 - 2
КАМАЗ
Матч окончен
90’
+5’
  Хубаев
Крайков
90’
+5’
Бутаев
90’
+3’
90’
+3’
Ратников
Ковачевич
90’
+3’
90’
+1’
Аюкин
90’
Голыбин   Дерюгин
Глойдман   Грибов
87’
86’
Апеков   Ратников
86’
Султонов   Мануйлов
75’
Хубаев
71’
Караев   Абдуллаев
Быков   Бутаев
59’
2тайм
Перерыв
45’
Караев
36’
  Апеков
Бахарев
16’
Сокол
Крайков, Синяк, Чуриков, Печенкин, Ковачевич, Глойдман, Быков, Дауров, Мухин, Бахарев, Шпитальный
Запасные: Доля, Шайхтдинов, Левашов, Быков, Глойдман, Ермолин, Лазарев
1тайм
КАМАЗ:
Анисимов, Аюкин, Маругин, Калистратов, Юдинцев, Голыбин, Защепкин, Апеков, Хубаев, Караев, Султонов
Запасные: Караев, Султонов, Голыбин, Апеков, Efim Dolgopolov, Andrey Solodukhin, Замерец
Подробнее
Первая лига. 8 тур
3 сентября 15:00, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Чайка
Завершен
0 - 6
Ротор
Матч окончен
90’
+2’
  Сафронов
89’
Бардыбахин
Каптилович  
84’
82’
  Шильников
76’
Макаров   Шильников
Библик   Гурылев
74’
71’
Арбузов   Никифоров
71’
Кайнов   Сафронов
Столяров   Топинка
68’
67’
  Davit Davidyan
58’
  Хохлачев
Джебов   Гуляев
46’
2тайм
Перерыв
43’
  Макаров
16’
  Арбузов
Чайка
Фадеев, Гапеев, Рогочий, Иванников, Петин, Столяров, Каптилович, Маркелов, Пополитов, Библик, Джебов
Запасные: Сорочинский, Гурылев, Филев, Топинка, Криушичев, Гуляев, Козаченко, Пелих, Ужгин
1тайм
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Фомин, Покидышев, Коротков, Макаров, Davit Davidyan, Кайнов, Симонян, Хохлачев, Арбузов
Запасные: Шильников, Никишин, Мальцев, Сафронов, Сасин, Семенов, Лаврищев, Швецов, Сугробов, Шумских, Никифоров
Подробнее
Первая лига. 8 тур
3 сентября 17:00, стадион Спартак
Арсенал Тула
Завершен
3 - 1
СКА Хабаровск
Матч окончен
Раздорских   Сергеев
84’
Рейес Уренья   Азявин
84’
Калмыков   Джуранович
83’
78’
Гурциев
72’
Носков   Гурбан
72’
Гребенкин  
Горбунов   Липовой
71’
62’
Емельянов   Багиев
62’
Янов   Алейников
  Горбунов
47’
46’
Кутовой   Брагин
2тайм
Перерыв
  Калмыков
42’
  Калмыков
36’
31’
Емельянов
10’
  Гребенкин
Арсенал Тула
Пенчиков
Запасные: Мелихов, Кармаев, Москаленчик, Богданец, Сергеев, Сангаре, Хабибов, Лычагин, Азявин
1тайм
СКА Хабаровск:
Имамов, Носков, Шавлохов, Першин, Гребенкин, Емельянов, Анисимов, Гурциев, Алиев, Кутовой, Янов
Запасные: Борисов, Алейников, Брагин, Гурбан, Болатаев, Алкалде, Кузнецов, Багиев, Гаглоев
Подробнее
Первая лига. 8 тур
4 сентября 15:00, Центральный
Челябинск
Не начался
Факел
Первая лига. 8 тур
4 сентября 15:00, Урожай
Спартак Кострома
Не начался
Урал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
