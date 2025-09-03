Первая лига. «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой», «Ротор» забил 6 голов «Чайке», «Арсенал» победил СКА

В Первой лиге проходят матчи 8-го тура.
В среду «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой» (0:0), «Ротор» забил 6 голов «Чайке» (6:0).
В четверг «Урал» встретится на выезде со «Спартаком» из Костромы, «Факел» – с «Челябинском».
PARI Первая лига
8-й тур
Енисей
Шамов, Иллой-Айет, Масловский, Богатырев, Гилязетдинов, Чуканов, Зазвонкин, Надольский, Погосов, Раткович, Мазурин
Запасные: Канаплин, Гололобов, Кенфак, Юнусов, Островский, Хашкулов, Антипин, Окладников
Шинник:
Митров, Карпов, Бозов, Корнюшин, Маляров, Ланин, Куль, Малахов, Голубев, Гонгапшев, Самойлов
Запасные: Вамбольт, Мартовой, Щелкунов, Порохов, Шипунов, Косогоров, Рукас, Миронов, Нафиков
Волга Ульяновск
Шайхутдинов, Ковалев, Кокоев, Ибрагимов, Красильниченко, Мурза, Новиков, Шагиахметов, Уридия, Каменщиков
Запасные: Руденко, Умников, Ларионов, Пшенников, Кеняйкин, Гуца, Козлов, Рахманов, Молодцов
Черноморец:
Матюша, Николаев, Плиев, Пузанов, Тоневицкий, Морозов, Тарба, Антонов, Ложкин, Кухарчук, Жигулев
Запасные: Штепа, Сыщенко, Алиев, Гурченко, Жилкин, Крачковский
Нефтехимик
Голубев, Толстопятов, Ширяев, Валиахметов, Кокоев, Родин, Сухомлинов, Шильцов, Магомедов, Никитин
Запасные: Кашинцев, Prisyazhnenko, Михайлов, Кантария, Arseni Budylin
Родина:
Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Гогличидзе, Корян, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко
Запасные: Бескибальный, Nikita Postnikov, Сокол, Егорычев, Ушатов, Айдаров, Тананеев, Гуэйе, Гордюшенко, Концевой, Мусаев, Свинов
Торпедо
Солдатенко, Степанов, Иваньков, Бородин, Шевченко, Галоян, Орехов, Москвичев, Данилин, Чупаев, Юшин
Запасные: Бабурин, Червяков, Шамкин, Чурилов, Чурич, Костин, Данилкин, Волков, Бурхин, Роганович
Уфа:
Беленов, Теняев, Хомуха, Шляков, Хабалов, Юсупов, Исаев, Мрзляк, Агеян, Минатулаев, Чимези Олуебубе
Запасные: Ханенко, Лукьянов, Майоров, Гыстаров, Карпук, Озманов, Мацхарашвили, Чернов, Ахатов, Троянов, Ортис
Сокол
Крайков, Синяк, Чуриков, Печенкин, Ковачевич, Глойдман, Быков, Дауров, Мухин, Бахарев, Шпитальный
Запасные: Доля, Шайхтдинов, Левашов, Быков, Глойдман, Ермолин, Лазарев
КАМАЗ:
Анисимов, Аюкин, Маругин, Калистратов, Юдинцев, Голыбин, Защепкин, Апеков, Хубаев, Караев, Султонов
Запасные: Караев, Султонов, Голыбин, Апеков, Efim Dolgopolov, Andrey Solodukhin, Замерец
Чайка
Фадеев, Гапеев, Рогочий, Иванников, Петин, Столяров, Каптилович, Маркелов, Пополитов, Библик, Джебов
Запасные: Сорочинский, Гурылев, Филев, Топинка, Криушичев, Гуляев, Козаченко, Пелих, Ужгин
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Фомин, Покидышев, Коротков, Макаров, Davit Davidyan, Кайнов, Симонян, Хохлачев, Арбузов
Запасные: Шильников, Никишин, Мальцев, Сафронов, Сасин, Семенов, Лаврищев, Швецов, Сугробов, Шумских, Никифоров
Арсенал Тула
Пенчиков
Запасные: Мелихов, Кармаев, Москаленчик, Богданец, Сергеев, Сангаре, Хабибов, Лычагин, Азявин
СКА Хабаровск:
Имамов, Носков, Шавлохов, Першин, Гребенкин, Емельянов, Анисимов, Гурциев, Алиев, Кутовой, Янов
Запасные: Борисов, Алейников, Брагин, Гурбан, Болатаев, Алкалде, Кузнецов, Багиев, Гаглоев
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
