Баэна перенес операцию в связи с острым аппендицитом. Хавбек «Атлетико» может пропустить 4 недели

Алекс Баэна пропустит около месяца из-за проблем со здоровьем.

«Атлетико » сообщил, что 24-летний полузащитник перенес операцию в связи с острым аппендицитом. Футболиста выпишут из больницы через несколько часов, процесс восстановления начнется в ближайшие дни.

По информации Marca, испанец может пропустить около четырех недель – обычно восстановление после подобной проблемы занимает именно такой срок.

Баэна перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» этим летом за 50 миллионов евро с учетом бонусов. В составе мадридской команды он провел 1 матч.