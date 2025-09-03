Баэна перенес операцию в связи с острым аппендицитом. Хавбек «Атлетико» может пропустить 4 недели
Алекс Баэна пропустит около месяца из-за проблем со здоровьем.
«Атлетико» сообщил, что 24-летний полузащитник перенес операцию в связи с острым аппендицитом. Футболиста выпишут из больницы через несколько часов, процесс восстановления начнется в ближайшие дни.
По информации Marca, испанец может пропустить около четырех недель – обычно восстановление после подобной проблемы занимает именно такой срок.
Баэна перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» этим летом за 50 миллионов евро с учетом бонусов. В составе мадридской команды он провел 1 матч.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
