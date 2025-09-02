  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Севилья» купила защитника «Порту» Кардозу и отдала Педросу в аренду «Эльче» с опцией выкупа
3

«Севилья» купила защитника «Порту» Кардозу и отдала Педросу в аренду «Эльче» с опцией выкупа

Фабиу Кардозу перешел в «Севилью» из «Порту».

31-летний португальский защитник подписал контракт сроком на два года.

Также «Севилья» отдала защитника Адриа Педросу в аренду «Эльче» с опцией выкупа.

Кардозу провел прошлый сезон в аренде в «Аль-Айне» из ОАЭ. Его статистика – здесь.

Педроса перешел в «Севилью» из «Эспаньола» в 2023 году и провел 63 матча в Ла Лиге за этот период, забив два гола и отдав 5 результативных передач. Статистика 27-летнего испанца – тут.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Севильи»
