«Севилья» купила защитника «Порту» Кардозу и отдала Педросу в аренду «Эльче» с опцией выкупа
Фабиу Кардозу перешел в «Севилью» из «Порту».
31-летний португальский защитник подписал контракт сроком на два года.
Также «Севилья» отдала защитника Адриа Педросу в аренду «Эльче» с опцией выкупа.
Кардозу провел прошлый сезон в аренде в «Аль-Айне» из ОАЭ. Его статистика – здесь.
Педроса перешел в «Севилью» из «Эспаньола» в 2023 году и провел 63 матча в Ла Лиге за этот период, забив два гола и отдав 5 результативных передач. Статистика 27-летнего испанца – тут.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Севильи»
