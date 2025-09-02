«Севилья» купила защитника «Порту» Кардозу и отдала Педросу в аренду «Эльче» с опцией выкупа

Фабиу Кардозу перешел в «Севилью» из «Порту».

31-летний португальский защитник подписал контракт сроком на два года.

Также «Севилья » отдала защитника Адриа Педросу в аренду «Эльче » с опцией выкупа.

Кардозу провел прошлый сезон в аренде в «Аль-Айне» из ОАЭ. Его статистика – здесь .

Педроса перешел в «Севилью» из «Эспаньола» в 2023 году и провел 63 матча в Ла Лиге за этот период, забив два гола и отдав 5 результативных передач. Статистика 27-летнего испанца – тут .