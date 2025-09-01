«Бенфика» купила лучшего бомбардира «Севильи» Лукебакио за 20+4 млн евро и 15% прибыли при перепродаже
Доди Лукебакио перешел в «Бенфику».
Португальский клуб заплатил «Севилье» за вингера 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в виде бонусов. Также лиссабонцы перечислят 15% прибыли при перепродаже футболиста сборной Бельгии.
Контракт рассчитан до 2030 года.
Лукебакио провел 38 матчей в прошлом чемпионате Испании и забил 11 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Севильи» можно ознакомиться здесь.
Изображение: slbenfica.pt
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Бенфики»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости