«Бенфика» купила лучшего бомбардира «Севильи» Лукебакио за 20+4 млн евро и 15% прибыли при перепродаже

Доди Лукебакио перешел в «Бенфику».

Португальский клуб заплатил «Севилье» за вингера 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в виде бонусов. Также лиссабонцы перечислят 15% прибыли при перепродаже футболиста сборной Бельгии.

Контракт рассчитан до 2030 года.

Лукебакио провел 38 матчей в прошлом чемпионате Испании и забил 11 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Севильи» можно ознакомиться здесь .

Изображение: slbenfica.pt